KİT lerdeki taşeron çalışanları da kadroya alındı

AK Parti hükUmetinin yılbaşında uyguladığı ve 2 Nisan tarihi itibari ile 900 bin taşeron çalışanının kadroya alındığı yasanın ardından, Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT)’nde yaşanan mağduriyetin giderildiğini belirten AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, 60 bin dolayında KİT mağdurlarının kadroya alınacağını söyledi.

Seçim öncesi KİT çalışanlarının mağduriyetinin giderileceği sözünü verdiklerini belirten Zeki Tosun, Cumartesi günü yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile KİT’lerde çalışan 60 bin dolayında taşeron işçilerinin kadroya alınmasının önünün açıldığını dile getirdi. Tosun açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Hükümetimiz kamuda çalışan binlerce taşeron işçilerin kadroya alınması sözünü vermiş ve 900 bin dolayında taşeron işçileri 2 Nisan 2018 tarihi itibari ile kadroya alınarak işbaşı yapmaları sağlanmıştı. Bu uygulamaya Kamu İktisadi Teşekkülleri( KİT)’inde çalışanlar dahil edilmemişti. Başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız KİT çalışanlarının mağdur edilmeyeceği ve ilgili yasanın çıkarılacağı sözünü vermişlerdi. 24 Haziran seçimleri sonrasında Resmi Gazetede Cumartesi günü yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile KİTlerde çalışan yaklaşık 60 bin taşeron işçisinin kadroya alınması kararlaştırıldı. KİTlerdeki taşeron çalışanlarının yıl sonuna kadar işlemleri yapılarak bu mağduriyetleri giderilmiş olacak. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanımızın seçim öncesi verdiği bu sözlerin yerine getirilmiş olması Bizleri sevindirmiştir. AK Parti söz verdiyse yapar diyoruz. Bu kararın KİTlerde çalışan tüm taşeron işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”