TFF 2. Lig Kırmızı grupta 2018-2019 sezonunda mücadele verecek olan Zonguldak Kömürspor’da futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Zonguldak Kömürspor’lu futbolcular yeni sezon öncesinde sağlık kontrollerinden geçti. Futbolcular Ercan Çoşkun, Cömert Kandemir, Mert Caymaz, Kaan Akgün, Berkan Akdeniz, Hüseyin Yılmaz, Okan Duran, Şevket Güngör, Kemal Cingirt, Okan Eken, Onur Eriş, Turan Yılmaz, Berkay Ünlü, Sabri Ege Ömür, Tolga Aktekin, Onur Uslucan, Tahir Babaoğlu, Berkan Akdeniz, Mustafa Söylemez, Rıdvan Çoşkun, Tezcan Gökmen ve Sinan Ören’in yanı sıra kaleci antrenörü Nihat Yüksel sağlık kontrolünden geçti.

TFF’nin isteğine göre üzerine yapılan tetkiklerde futbolcuların EKG’leri de çekilerek efor testinden geçirildi. Futbolcularda ise herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı öğrenildi.