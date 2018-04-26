Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, Milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, görevinden istifa ettiğini ve millete siyaset yoluyla hizmet...

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, Milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, görevinden istifa ettiğini ve millete siyaset yoluyla hizmet etmek amacıyla AK Partiden milletvekili aday adaylığı müracaatında bulunacağını söyledi.

Korkmaz yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Ülkemize ve bölgemize hizmet etmek amacı ve arzusuyla hemşehrilerimizin ve eğitim camiasının destekleyerek oluşturduğu baskı sonucunda aday olmaya karar verdim. Ülkemize hizmet noktasında 30 yıllık kamu görevimdeki çaba ve çalışmayı, siyaset alanında sürdürme kararımla AK Partiden Zonguldak Milletvekilliği aday adaylığı süreci nedeniyle bugüne kadar severek ve şevkle yürüttüğüm, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden istifa ediyorum. Milletimize, Zonguldak ve Ereğli’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. “