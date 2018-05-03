Zonguldak Alaplı Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının oturumu Belediye Başkanı Nuri Tekin başkanlığında gerçekleşti.Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısı, gündemde yer alan mali yılı kesin hesabı ile Tepeköy mahallesinde bulunan 131 ada 8 parsel arsanın satışı görüşülme maddeler oy birliğiyle kabul edilerek tamamlandı. Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısının 5 Haziran günü yapılmasını ve toplantının saat: 11.00’de başlamasını kararlaştırdı.
Mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti
Zonguldak Alaplı Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının oturumu Belediye Başkanı Nuri Tekin başkanlığında gerçekleşti.Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısı, gündemde yer alan mali yılı...