Mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısı, gündemde yer alan mali yılı kesin hesabı ile Tepeköy mahallesinde bulunan 131 ada 8 parsel arsanın satışı görüşülme maddeler oy birliğiyle kabul edilerek tamamlandı. Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısının 5 Haziran günü yapılmasını ve toplantının saat: 11.00’de başlamasını kararlaştırdı.

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