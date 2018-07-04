Milletvekili Çolakoğlu’nun rozetini kızı taktı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu’nun rozeti kızı tarafından takıldı. AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı ve yönetimden Ahmet Ali Başören, Çetin Hotlu, Arif Sefercik, Yaşar Acıcı, Hasan Miyanyedi, Hamit İncircioğlu’da Çolakoğlu ’nu yalnız bırakmadı. Hep beraber meclis önünde ilk fotoğrafını veren Milletvekili Çolakoğlu "Allah utandırmasın" dedi.

AK Parti 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Zonguldak Milletvekili olan Ahmet Çolakoğlu bugün TBMM’ne giderek kaydını yaptırdı.AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu’nun rozeti kızı tarafından takıldı. AK Parti İlçe Başkanı...

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