Minikler için trafik eğitim pisti kuruldu

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde çocuklara trafik kurallarının uygulamalı öğrenebilmeleri için oluşturulan “Çocuk Trafik Eğitim Pisti” faaliyete sokuldu.

Eğitim pisti, Gökçebey İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin trafik kurallarını öğrenebilmeleri ve trafik eğitimi alabilmeleri amacı ile Gökçebey Anaokulu bahçesine “Çocuk Trafik Eğitim Pisti” kuruldu.

"Güvenli trafik ortamını oluşturmak, geleceğe yapılacak en değerli yatırımdır"

Güvenli trafik ortamını oluşturmak, geleceğe yapılacak en değerli yatırım olduğunu belirten Gökçebey İlçe Emniyet Müdürü Hasan Bektaş; “Bu sistemin aksaksız işlemesi için insanların bir yerden, bir başka yere ulaşmasını sağlamakla olur. Tabi ki burada trafik bilincinin oluşmasındaki en önemli şey ailedir. Trafik eğitimi, aileden başlar. Şu anda anaokulunda olan çocuklarımız trafikte yaya ve yolcuyken, bir süre sonra sürücü olacaklardır. Trafik eğitiminin önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ancak bu eğitimin nasıl ve ne şekilde yapılacağı konusunda eksikliklerimiz bulunmaktadır. Bunun için çocuklarımıza bu parkuru yaptık” dedi.

"Eğitim kapsamında çocuklarımızı hayata en güvenli bir şekilde hazırlamayı kendimize görev edindik"

Parkuru kuran İlçe Emniyet Amirine ve çalışanlarına teşekkür eden Anaokulu Müdürü Gülber Cinokur, ise; "Küçük yaşlarda verilen eğitimin çocukların üzerindeki kalıcılığının azımsanmayacak kadar önemlidir. Zihinsel gelişimin büyük oranda gerçekleştiği ve kişiliğin şekillenmeye başladığı okul öncesi dönemde verilen trafik eğitiminin son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Sevgi, saygı, sabır, hoşgörü ve sorumluluk bilinci vermek üzere yürüttüğümüz değerler eğitim kapsamında, trafik konusunda bilinçlenmeleri için çocuklarımızı hayata en güvenli bir şekilde hazırlamayı kendimize görev edindik. Çocuklarımıza ileriki hayatlarında emin adımlarla ilerleyebilmeleri için gerekli eğitimleri vereceğiz" dedi.