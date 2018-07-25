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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:13

Motosikletle 20 metreden uçtular; 2 yaralı

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde yağmurun etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü 20 metreden uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza Devrek İlçesi Tohumlar köyünde meydana geldi. İbrahim Sivri idaresindeki...

Motosikletle 20 metreden uçtular; 2 yaralı
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Zonguldak’ın Devrek İlçesinde yağmurun etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü 20 metreden uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Devrek İlçesi Tohumlar köyünde meydana geldi. İbrahim Sivri idaresindeki plakalı motosiklet sürücüsü yağan yağmurun etkisiyle motorun hakimiyetini kaybedip 20 metreden uçtu. Meydana gelen kazada araç bulunan sürücü İbrahim Sivri ve Selami Sivri yaralandı. Olay yerine Ambulans ve Jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Devrek Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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