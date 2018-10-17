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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:26

Muhtarlara ’Olay yerinde alınacak emniyet tedbirleri’ semineri verildi

Çaycuma Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ortaklığında Çaycuma köy ve beldelerde bulunan mahalle muhtarlarına yönelik seminer düzenlendi.Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan programa ; İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli...

Muhtarlara 'Olay yerinde alınacak emniyet tedbirleri' semineri verildi
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Çaycuma Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ortaklığında Çaycuma köy ve beldelerde bulunan mahalle muhtarlarına yönelik seminer düzenlendi.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan programa ; İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Balkaş, Çaycuma Olay Yeri inceleme Tim Komutanı Ast. Kdm. Bçvş. Haşim Koruk ve çok sayıda muhtar katıldı.

442 Sayılı Köy Kanunu 36. Madde içeriği, olay yerinde alınabilecek tedbirler, trafik kurallarına uyulması ve vatandaşların uyarılması ile ilgili düzenlenen semir de İlçe Jandarma Komutanı Kdm. Bçvş. Murat Alkaş muhtarlardan “Olay yerine jandarma gelmeden sizin yani muhtarların intikal etmesi gerektiğini ve delillerin kaybolmaması gerektiği” hakkında konuşmalar yaparak “sizler ile bizler işbirliği içerisinde olursak olayları kısa sürede çözebiliriz” dedi.

‘Olay yerinde alınacak emniyet tedbirleri’ konusunda bilgi veren Çaycuma Olay Yeri inceleme Tim Komutanı Ast.Kdm. Bçvş. Haşim Koruk, köy ve mahalle muhtarlarına “Birçok olayı bizden önce biliyor ve duyuyorsunuz. İlk sizlere haber veriliyor. Bunun için önce sizin bilgilendirilmeniz lazım ki ortak hareket edebilelim, neticesinde toplum bilgilensin” diyerek soru ve cevaplar eşliğinde seminer sona erdi.
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