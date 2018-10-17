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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:11

ODTÜ öğrencileri Zonguldak’ta

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Planlama Stüdyosu çalışma grubu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına ziyarette bulundu.Planlama stüdyosu çalışma grubu, Batı Karadeniz Bölgesini ve Zonguldak...

ODTÜ öğrencileri Zonguldak'ta
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Planlama Stüdyosu çalışma grubu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına ziyarette bulundu.

Planlama stüdyosu çalışma grubu, Batı Karadeniz Bölgesini ve Zonguldak ilini daha iyi tanımak adına Batı Karadeniz Kalkınma Ajansını (BAKKA) ziyaret etti. Ajans adına Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı Mehmet Çetinkaya, ajans faaliyetleri, destek mekanizmaları, güncel projeler, TR81 Bölgesi ve Zonguldak ili hakkında detaylı bilgiler aktardı. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. Sınıf öğrencileri, Planlama Stüdyosu dersi kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı için çalışma alanı olarak Batı Karadeniz Bölgesi, bölge özelinde de Zonguldak ili seçilmiş olup; bölgenin ve Zonguldak ilinin tarım, sanayi, maden ve turizm sektör gelişiminde ve bölge stratejilerinde taşıdığı önem, tarihsel birikimin varlığı ile kültürel zenginliğinin bu seçimde belirleyici olduğu katılımcılar tarafından ifade edildi.

Akademisyen ve öğrencilerin sorularının cevaplandırılması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından ziyaret sona erdi. Çalışma grubu tarafından kurum ve saha ziyaretleri tamamladıktan sonra öğrencilerin planlama stüdyosunda yapacakları çalışma ve sunumların son haline getirileceği ifade edildi.
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