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03 Mayıs 2018 Perşembe 10:42

Öğrenciler AVM’de dans etti

Fener ilköğretim Okulu 3. Sınıf Öğrencileri Esas 67 Burda’da gösteri yaptı.Fener İlköğretim Okulu 3-A sınıfı öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk etkinliklerinin devamı olarak Esas 67 Burda alışveriş ve yaşam merkezi giriş...

Öğrenciler AVM'de dans etti
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Fener ilköğretim Okulu 3. Sınıf Öğrencileri Esas 67 Burda’da gösteri yaptı.

Fener İlköğretim Okulu 3-A sınıfı öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk etkinliklerinin devamı olarak Esas 67 Burda alışveriş ve yaşam merkezi giriş katında gösteri yaptı. Öğrenciler tarafından sergilenen gösteriye ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Öğrencilerin gösterisi ziyaretçilerden büyük alkış aldı.
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