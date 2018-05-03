Öğrenciler bilgi yarışmasında birbirleriyle yarıştı

Devrek Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesinde gerçekleştirilen bilgi yarışması finali büyük ilgi gördü.Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu bünyesinde her yıl geleneksel olarak hayata geçirilen ve...

Devrek Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesinde gerçekleştirilen bilgi yarışması finali büyük ilgi gördü.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu bünyesinde her yıl geleneksel olarak hayata geçirilen ve Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesinde gerçekleştirilen 8. sınıflar arasında düzenlenen bilgi yarışmasında öğrenciler bilgi birikimlerini öğretmenleri ve velileri ile paylaştılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra başlayan yarışmada öğrencilere Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden oluşan 25 soru yöneltildi. Çekişmeli geçen yarışmada birinci gelen öğrencilere gram altın hediye edilirken, ikinci ve üçüncü gelen öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.