Öğrenciler “Zonguldak’ın değerlerini” tanıttı

BEÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında TTK Kozlu Müessesinde maden işçilerine ikramlarda bulundu.

BEÜ Elektrik -Elektronik Mühendisliği öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında TTK Kozlu Müessesinde yer altından çıkan maden işçilerine tatlı ve ayran ikramlarında bulundu. Öğrenciler adına açıklama yapan Ayşe Öztürk proje hakkında bilgiler verdi. Zonguldak’ın değerlerini ortaya çıkartmak ve tanıtmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Öztürk, “Bizler Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri olarak bölümümüzde okutulan Sosyal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında “Karaelmasın Aydınlık Yüzü” başlığı altında “Zonguldak ve Değerleri" temasıyla Zonguldak’ımızın değerlerini ortaya çıkarmayı ve tanıtmayı hedefledik. Bölümümüzde bunun için 6 farklı grup oluşturuldu ve her grup kendi projesini belirledi. Biz projemizin konusunu Madenler ve Madenciler olarak belirledik. Çünkü biz Madenleri ve Madencileri Zonguldak’ın en önemli değeri olarak görüyoruz. “Zonguldak’ın Değerleri Sizlersiniz“ başlıklı projemizde Madencilere tatlı ve ayran ikramının yapılması ve Maden ocaklarının tanıtılması amaçlandı. Biz bu şehirde yaşayan gençler olarak Madenlerimizi ve Madencilerimizi bir değer olarak gördüğümüzü ve bu zor mesleklerinde onlara destek olduğumuzu hissettirmek istedik” şeklinde konuştu.