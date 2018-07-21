ZONGULDAK:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:42

Özel Halk otobüslerine zam

Alaplı Belediyesi Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam yapıldı.Zonguldak Alaplı’da, Ereğli ile Alaplı arası yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü ücretlerine zam yapıldı. Buna göre, Ereğli Alaplı arasındaki...

Özel Halk otobüslerine zam
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Alaplı Belediyesi Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Zonguldak Alaplı’da, Ereğli ile Alaplı arası yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü ücretlerine zam yapıldı. Buna göre, Ereğli Alaplı arasındaki hizmet eden özel halk otobüslerinde 3 lira 25 kuruş olan bir kişi fiyatı 4 TL oldu. Kent kart olmayan müşteriler ise 5 TL ödeyecekler.

Alaplı Şoförler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çam, 3 yıldır ulaşıma zam yapmadıklarını, bu zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Çam, "Mazot 3,8 TL iken biz eski fiyata göre çalışıyorduk. Şimdi mazotun fiyatı 5 lira 70 kuruşu geçti. Bu mecburi bir zamdı. Zam yapılmasaydı, biz çalışamaz duruma gelecektik. Ne arabanın ne şoförlerin sigortasını ödeyebilecek durumumuz kalmamıştı. Bu zammı biz mecburi olarak yaptık" dedi.
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