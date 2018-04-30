Perşembe Belediyespor, başkanını seçti

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi Perşembe Beldesi Belediye Başkanı İsmail İnam’ın damadı Perşembe Spor Kulübü Başkanı Hakkı Durdu’nun geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu ölmesinin ardından yapılan kongre Teoman Koç, Perşembe Spor Kulübü’nün başkanı seçildi.

CHP Belde Başkanı, CHP Çaycuma Yönetim Kurulu Üyesi, Çaycuma Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam’ın damadı İsmail Hakkı Durdu (38) 5 Mart’ta geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesinin Meydan Çay Bahçesinde kongrelerini gerçekleştirdiler. Yapılan kongreye, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Çaycuma, Perşembe esnafları ve iş adamları katıldı.

“Takımımız başarılı bir sezonun ardından şampiyon olarak süper amatör lige çıkmıştır”

Perşembe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Teoman Koç, kongrede yaptığı konuşmada, "Bugün Perşembe Belediye Spor Başkanı İsmail Hakkı Durdu kardeşimizin vefatından sonra olağanüstü kongremizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hepimiz ona vefa borcumuz olduğu için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Bize bırakmış olduğu emaneti sizin de desteklerinizle birlik ve beraberlik içinde süper amatör ligde inşallah huzurlu ve başarılı bir sezon geçirmeyi temenni ederim. Takımımız başarılı bir sezonun ardından şampiyon olarak süper amatör lige çıkmıştır. Oynayan bütün futbolcu kardeşlerimize buradan tekrardan yapmış oldukları mücadele için teşekkür ederim. İlk amacımız olan takım kadrosunu korumak adına bütün futbolcularımızla görüşme ve anlaşma yapılmıştır. İkinci aşama olarak yeni yönetimindeki arkadaşlarımızla beraber transfer çalışmalarına başlayacağız. Çaycuma’dan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" dedi.

Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir; “Buraya esnaf arkadaşlarımız, kardeşlerimizle birlikte odamızın yönetim kurulu üyesi olan İsmail Hakkı Durdu kardeşimize vefa borcu için bir araya geldik. Hepimiz onun anısını yaşatacağız” dedi.

Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam konuşmasını yaparken damadı İsmail Hakkı Durdu’nun adını zikredince göz yaşlarını tutamadı. İnam, “Bizim için zor geçecek gibi ben öncelikle takımımızın süper amatöre çıkmasında katkısı olan Başkan İ.H.Durdu’ya ve futbolcularımıza, antrenörümüze, tüm Perşembelilere teşekkür ederim. Tabi kolay olmadı, zahmetli bir işti. Ama ekip olarak kenetlendik. Süper amatörlüğe yükseldik. İnşallah bu yolda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Perşembe olarak bize çok iş düşüyor. Maddi manevi takımımızın arkasında olmamız lazım. O nedenle herkesin taşın altına elini koymasını istiyorum. Herkesten destek bekliyorum. Yeni seçilen yönetime de başarılar diliyorum ve ben her zaman yanlarında olacağımı söylüyorum” diye konuştu.

Teoman Koç başkanlığındaki Perşembe Spor Kulübü’nün yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Zafer Özkara, Sabri Yeşil, Sadi Ilgın, İsmail Başören, Rahmi Dombaycı ve Gültekin Özyurt. Ayrıca Perşembe Belediye Spor kulübü takım bütçesi için turnuva düzenledi. Turnuvada şampiyon olana 2000 TL ile 4000 TL arası para ve kupa, ikinci gelene koyun ve kupa, üçüncü gelene ise kupa. Son başvuru tarihi 20 Haziran 2018 olarak belirtildi.