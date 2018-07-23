ZONGULDAK:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:44

Perşembe’de 74. yıldönümü etkinlikleri

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin ‘ilçe ilan edilişinin 74.yıldönümü’ nedeniyle düzenlenen etkinliklerin sonuncusu Perşembe Beldesi’nde gerçekleşti.Perşembe Beldesi Atatürk caddesinde oluşan kortej ellerinde Türk bayrakları ile Filiz-Rifat...

Perşembe'de 74. yıldönümü etkinlikleri
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin ‘ilçe ilan edilişinin 74.yıldönümü’ nedeniyle düzenlenen etkinliklerin sonuncusu Perşembe Beldesi’nde gerçekleşti.

Perşembe Beldesi Atatürk caddesinde oluşan kortej ellerinde Türk bayrakları ile Filiz-Rifat Güpgüpoğlu Çok programlı Lisesi’ne kadar yürüdü. Okulun bahçesinde gerçekleşen programa Gürcistan, Makedonya, Bulgaristan halk oyunları gösterileri ile Çaycuma halk eğitim merkezi halk oyunları gösterileri yer aldı. Etkinliğe katılanlar arasında; Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu (TSM) Başkanı Hamza Başören, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Perşembe halkı ve civar köylerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Akşam saatlerinde başlayan program belde halkına muhteşem anlar yaşattı. Büyük küçüğün katıldığı tören sonunda Perşembe Belediye Başkanı İnam; “Gürcistan, Makedonya, Bulgaristan halk oyunları gösteri ekibi ile Çaycuma halk eğitim merkezi halk oyunları gösteri ekibine geldikleri için teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu yapan, emeği geçen herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonra her sene böyle etkinlikler gerçekleştireceğiz. Geldiğiniz için hepinizin ayağına sağlık, tekrar teşekkür ederim” dedi.
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