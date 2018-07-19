ZONGULDAK:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 15:03

Rektör Çufalı, TÖMER yaz okulu öğrencileriyle kahvaltıda buluştu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Karaelmas Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TÖMER) Yaz Okulu öğrencileri ile birlikte sabah kahvaltısında bir araya geldi.BEÜ Konukevi’nde gerçekleşen kahvaltıya...

Rektör Çufalı, TÖMER yaz okulu öğrencileriyle kahvaltıda buluştu
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Karaelmas Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TÖMER) Yaz Okulu öğrencileri ile birlikte sabah kahvaltısında bir araya geldi.

BEÜ Konukevi’nde gerçekleşen kahvaltıya Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’nın yanı sıra Karaelmas TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Turan, Yunus Emre Enstütüsü’nden görevlendirilen Öğr. Gör. Fatma Orakcı, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Kahvaltıda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 23 yabancı uyruklu öğrenci, üniversitemizden ve Karaelmas TÖMER’de gördükleri ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinin bir üyesi olmaktan mutlu olduklarını ifade ettiler.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yaz okulu için gönderilen öğrencilerin katılımıyla samimi bir sohbet havasında gerçekleşen kahvaltıda Rektör Çufalı, misafir öğrencilere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine emanet olduklarını ve Üniversite olarak her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. Yaklaşık 3 hafta sürecek olan ve BEÜ’nün uluslararasılaşma misyonuna önemli ve değerli katkılar sunan eğitimlerde, misafir öğrenciler eğitim süresi boyunca farklı ilçe ve mekânlara giderek Zonguldak’ın kültürel mirasını tanıyacaklar.
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