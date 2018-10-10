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10 Ekim 2018 Çarşamba 21:11

Ruh sağlığı haftasını kutlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 10 Ekim Ruh Sağlığı haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ile Gençlik ve Spor Merkezi tarafından 10 Ekim Ruh Sağlığı haftası...

Ruh sağlığı haftasını kutlandı
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 10 Ekim Ruh Sağlığı haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ile Gençlik ve Spor Merkezi tarafından 10 Ekim Ruh Sağlığı haftası nedeniyle sahil bandında bazı etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte TRSM’de tedavi gören hastalar ’Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ sloganından hareketle Kdz. Ereğli sahilinde düzenledikleri organizasyonda bir araya geldi.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi TRSM yetkilileri merkezlerine kayıtlı bireylerin tedavi süreçleri içerisinde rehabilitasyonlarını ve sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla belirli aralıklarla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. TRSM yetkilileri 10 Ekim Ruh Sağlığı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte ise etkinlikte sporcu gençler ile birlikte TRSM sakinlerine sporun faydalarını ve öneminin anlatıldığını bildirdi. Etkinlikte, badminton ve voleybol oynayan gençler, danışanlar ve hastalar gönüllerince eğlendi. Hem gençlere hem de danışanlara sporla, sanatla uğraşan bireylerin stresle daha iyi baş edebildiklerini anlatan Psikolog Esra Arslan, insanın kendini gerçekleştirmeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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