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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:22

Safranbolu TSO’dan TOBB Başkanına ziyaret

Safranbolu TSO yönetimi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, Meclis Başkanı Cengiz Ünal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Hayri Boyacı, Yönetim Kurulu Üyelerinden...

Safranbolu TSO'dan TOBB Başkanına ziyaret
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Safranbolu TSO yönetimi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, Meclis Başkanı Cengiz Ünal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Hayri Boyacı, Yönetim Kurulu Üyelerinden Eyüp Öztürk, Osman İyigüngör, Genel Sekreter Ömer Tüfekçi ve Akreditasyon Sorumlusu Yasin Dikmen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Ali Sami Acar ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Safranbolu’da yeni seçimlerimizi yaptık. Sayın Başkanımıza da hem Yönetim Kurulu arkadaşlarımızı tanıştıralım hem yapacağımız hizmetlerle alakalı kendisine bilgi verelim dedik. Sağolsun kendisi de bizi kabul etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi zaten bu bizim üçüncü dönemimiz. Üç dönemdir Sayın Başkanımıza hep destek veriyoruz zaten. Kendisinin TOBB’u getirdiği nokta ortada. Üyelerimiz olsun Türkiye olsun kendisinden memnun. Biz de sonuna kadar Sayın Başkanımızın arkasındayız. Desteğimizde bu dönemde sürecektir” dedi.
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