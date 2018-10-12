ZONGULDAK:
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12 Ekim 2018 Cuma 19:59

Sakindere Projesi’nde sona gelindi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi Sakindere bölgesi ıslah çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirten Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Op.Dr. Hüseyin Uysal, başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle bölgede incelemelerde...

Sakindere Projesi'nde sona gelindi
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi Sakindere bölgesi ıslah çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirten Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Op.Dr. Hüseyin Uysal, başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle bölgede incelemelerde bulundu.

Başkan Uysal, 01 Ağustos 2017 tarihi itibariyle 1 milyon 683 bin lira bedelle ihaleye çıktıktan sonra 15 gün sonra yapımına başlanılan Sakindere Islah Projesi kapsamında kaldırım, korkuluk ve asfaltlanma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Başkan Uysal, tüm Bağlık Mahallesi’nin özlemle beklediği proje hakkında şu ifadelere yer verdi: “280 metre uzunluğunda ıslah çalışması kapsamında bitirilen derenin duvar yükseklikleri 5’er ve 3’er metre yapıldı. Dere kenarında 6 metrelik gezi yolu, 7 metrelik araç yolu, sağlı sollu kaldırımları yapılıyor. Bu bölgedeki enerji yer altına alındı ve sokak lambaları yerleştirildi. Şu anda asfaltı yapılıyor ve kaldırım düzenlemeleri devam ediyor. Kaldırımların ve derenin kenarlarına korkuluk yaptırıyoruz. Gezi yolunda yeşil alanlar ile birlikte burada parklar, piknik alanları ve futbol sahaları oluşturacağız. Bölgenin çehresi değişti. Bölgede oturan vatandaşların yüzlerinin gülmesinden dolayı çok mutluyum. Özellikle Bağlık Mahallesi’nde oturanlara ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Öte yandan mahallede oturan bazı vatandaşlarda Başkan Uysal’a teşekkür ederek, ‘Burasının yapılması bize hayal gibi geliyordu. Çok uzun yıllardır bekledik ama sonunda mahallemiz güzelleşti.” derken, Yılmaz Adıyaman adlı vatandaşta, “Bu dereden akan sular kadar buradaki analar size dua edecek. Bu parklarda oynayan çocuklar mutlu olacak. Allah sizden razı olsun başkanım” cümlelerini kullandı.

Bir vatandaşta, buradan taşınmayı düşündüğünü ama yapılan çalışmadan sonra vazgeçtiğini belirterek, ‘Başkanım, inanın önceden başımız öndeydi şimdi yürüyüşümüz bile değişti. Bu büyük bir hizmet için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Dualarımız sizinle” şeklinde konuştu.
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