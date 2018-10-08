ZONGULDAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 18:39

Sakindere’de belediye asfalt çalışması başlattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından ıslah edilip alt yapısı tamamlanan Sakindere’de asfaltlama çalışmalarına başladı.Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Bağlık Mahallesi’nde ki trafik sorununu çözmek ve bölgedeki kötü...

Sakindere'de belediye asfalt çalışması başlattı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından ıslah edilip alt yapısı tamamlanan Sakindere’de asfaltlama çalışmalarına başladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Bağlık Mahallesi’nde ki trafik sorununu çözmek ve bölgedeki kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için Sakindere’de başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Sakindere’de asfalt çalışmalarına başlandığını belirterek, proje tamamlandığında bölgenin çehresinin değişeceğini söyledi. Başkan Uysal konuşmasında şu bilgilere yer verdi; “Sakindere projemizde asfaltlama çalışmalarına başladık. 6 metrelik gezi yolu, 7 metrelik araç yolu, sağlı-sollu yaya kaldırımları ve yeşil alanlarla birlikte içerisinde park ve piknik alanlarının da bulunacağı, Sakindere çevresinde yaşayan halkımızı kötü koku ve çirkin görüntüden kurtaracak olan Sakindere projemizde ekiplerimiz ışıklandırma, yaya kaldırımı ve iç dekorasyon çalışmalarının yanında asfaltlama çalışmalarına başladı. Projemiz tamamlandığında Sakinderenin çehresi değişecek.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku