Şehirler arası otobüsler artık yolcu indirebilecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde şehirler arası otobüs firmalarının yolcuları terminal dışında indirebilmeleri için Gülüç Beldesi ile Kepez Mahallesi arasındaki bölgede üç ayrı yere cep yapılıyor.Kdz. Ereğli ilçesinde şehirler arası...

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde şehirler arası otobüs firmalarının yolcuları terminal dışında indirebilmeleri için Gülüç Beldesi ile Kepez Mahallesi arasındaki bölgede üç ayrı yere cep yapılıyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde şehirler arası yolcuk yapan vatandaşların otobüslerin terminal dışındaki alanlarda kendilerini indirmemesi nedeniyle yaşanan soruna ilçe trafik komisyonu tarafından çözüm üretildi. İlçe trafik komisyonu Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nun bölgede yaptığı incelemenin ardından bir tanesi Gülüç Beldesi’nde diğer ikisi Ereğli sınırlarında olmak üzere üç ayrı noktaya otobüslerin yolcuları indirebilmeleri için cep yapılması kararı aldı. Karar doğrultusun da Kdz. Ereğli ve Gülüç Belediyeleri tarafından karayolları kenarlarında belirlenen noktalara cep açılması için çalışma başlattı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, “İlçe Trafik Komisyonu kararı gereğince, Şehirler arası otobüs firmalarının yolcu indirebilmeleri için Gülüç-Kepez arasında önerdiğimiz 3 noktada otobüslerin yanaşabileceği cepleri açma çalışmalarına başladık” dedi.