ZONGULDAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:28

Sezon kayıtları başladı

Çağdaş Anadolu Halkoyunları Gençlik Spor Kulübü, yeni sezon kayıtlarına başladı.Çağdaş Anadolu Halkoyunları Gençlik Spor Kulübü, Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi’nde tanıtım ve kayıt standı açtı. Halk oyunlarının yanı sıra,...

Sezon kayıtları başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Çağdaş Anadolu Halkoyunları Gençlik Spor Kulübü, yeni sezon kayıtlarına başladı.

Çağdaş Anadolu Halkoyunları Gençlik Spor Kulübü, Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi’nde tanıtım ve kayıt standı açtı. Halk oyunlarının yanı sıra, hobi grupları, bay-bayan, çocuk grupları, salsa, bachata, rueda, modern dans, tango, oryantal, hip-hop, sirtaki gibi dans alanlarında çeşitli kurslar açan Çağdaş Anadolu Halkoyunları Gençlik Spor Kulübü, 10 gün boyunca açık kalacak stantta, yeni üye kayıtlarının yanı sıra, dernek çalışmalarının tanıtımı da yapılarak ziyaretçilere aktarılacak.

Yeni sezon kayıt çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Çağdaş Anadolu Halkoyunları Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ali Arslan, “Kuruluş tarihimizden itibaren şehrimizde ve bölgemizde yapılan yarışma, festival, şenlik ve gösterilere katılarak, Türk ve dünya danslarından örnekler sunduk. Kentimizi yurtdışı ve yurtiçi alanda gerçekleştirilen festivallerde kentimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Zonguldak Merkez’de Dener İş Hanı’nın en üst katında dans salonumuz var. Salonumuzda yetkin hocalar eşliğinde Türk halkoyunlarının yanı sıra tango, salsa, bachata ve sirtaki gibi dünya danslarının kurslarını açacağız. Her yaştan dans severleri kurslarımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku