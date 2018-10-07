ZONGULDAK:
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07 Ekim 2018 Pazar 16:17

Sürücüler köstebek yuvasına dönen yoldan tepkili

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde OSB girişinde bulunan viyadük yolunun köstebek yuvasına dönen yolu sürücüleri ve vatandaşları adeta çileden çıkardı.Çaycuma ilçesinin Perşembe yolu Ahatlı köyü girişinde kara yolunun geçtiği hemzemin...

Sürücüler köstebek yuvasına dönen yoldan tepkili
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde OSB girişinde bulunan viyadük yolunun köstebek yuvasına dönen yolu sürücüleri ve vatandaşları adeta çileden çıkardı.

Çaycuma ilçesinin Perşembe yolu Ahatlı köyü girişinde kara yolunun geçtiği hemzemin geçidi (Demiryolu) üst geçidi geçtiğimiz senelerde yapımına başlanmıştı. Devlet Demir Yollarının projesi kapsamında yürütülen üst geçiş yolu, taşıtlar ve yayalar için artık tehlike arz etmemesi ve güvenli bir geçiş sağlamak amacı ile ilgili firma tarafından başlanmıştı. En işlek yollardan birisi olan üst geçit yolu; OSB Bölgesi, Bartın Kozcağız yolu, Ahatlı köyü ile 5 köyün yıllardır kullandığı yol güzergahı bu düzenleme ile tamamlanamadı. OSB bölgesinde çalışan tır ve yük kamyonları, okul servisleri, ticari araçlar ve en önemlisi olan ambulans için çile yolu oldu. Yağmurlu havalarda köstebek yuvasına dönen üst geçit çile yolu oldu.
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