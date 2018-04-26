TBMM Eski Başkanı Toptan’dan ikinci üniversite açıklaması

Zonguldak’ta “Köksal Toptan Armağan Eserler Daimi Sergisi” AKM fuaye alanında açıldı. TBMM Eski Başkanı ve Kamu Etik Görevlileri Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Zonguldak’a BEÜ’nün önemine dikkat çekerek "BEÜ ve kurulacak ikinci üniversite Zonguldak’ın yeni amiral gemisi olacak” diye konuştu.

TBMM Eski Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan’ın yanı sıra eşi Saime Toptan, Vali Ahmet Çınar, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekai Kasap, Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve davetliler serginin açılışına katıldı.

Sergide, Köksal Toptan’ın hayatına ait fotoğraflar, giydiği kaftan ve kıyafetler, kitaplar ve aldığı ödüller yer aldı. Beraberindekiler ile sergiyi gezen Toptan, “Zonguldak Valiliği’ne hediye ettiğim eserlerin Kültür Müdürlüğü’ne ait binada sergilenmekte olması zannediyorum herkes için iyi olacaktır. Burada çeşitli nedenlerle gelen ziyaretçiler için bir değişiklik olacaktır. Ben çok mutluyum. Valiliğimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kütüphanesindeki 10 bine yakın kitabı da BEÜ’ye bağışlamak istediğini de açıklayan Köksal Toptan, “Benim evimde bir ofisimde kütüphanecilikte iddialı olduğunu sandığım on bine yakın kitabım vardır. Bunları bir önceki Rektörümüz ve şu anki ÖSYM Başkanımız Mahmut Özer ile konuşmuştuk. Kitapları Bülent Ecevit Üniversitesi’ne bağışlamak istiyorum. Evde kitapları tasnif etme işine başladık. İmzalı kitaplar dışındaki bütün kitaplarımı üniversiteye vereceğim. Üniversite önemli bir kaynak, kitaplar da üniversite için önemli bir kaynaktır. Zonguldak çok ciddi bir kültür derinliği olan bir şehrimizdir. Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana bunu kanıtlamış bir şehrimizdir. Biz de mütevazılık anlamında bu gayrete katkı vermeye çalışıyoruz. İnşallah Zonguldak’ta gençlerimiz, çocuklarımız için çok güzel şeyler başarmış oluruz. Çünkü geleceğin Türkiye’sindeki çocuklarımız bugün dünyanın en kaliteli eğitimi alan kendi kültüründen vazgeçmeden, yozlaşmadan, uzlaşmadan bunu becerebilen insanlarla rekabet edeceklerdir. Bu açıdan çocuklarımızın her yönüyle donanımlı olmaları lazımdır” diye ifade etti.

“BEÜ ve kurulacak ikinci üniversite Zonguldak’ın yeni amiral gemisi olacak”

Zonguldak’a ikinci üniversitenin kurulmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Köksal Toptan, “İnşallah üniversitemiz daha gelişecek. Hedef olarak ikinci üniversiteyi kurma noktasına geleceğiz. Hocamıza da bu konuda güveniyoruz. Hükümetimiz çok doğru bir kararla yeni üniversiteler kurdu. Üniversiteleri böldü. Zonguldak kendi içerisinde iki üniversite çıkardı. Ona rağmen şu anda Zonguldak’ta 36 bin 37 bin öğrencisi var. Yavaş yavaş kaliteden ödün vermeden bu sayıyı yukarılara çıkararak, Zonguldaklıların ikinci bir üniversiteyi isteme noktasına geleceğiz. BEÜ ve inşallah yeni kurulacak ikinci üniversite Zonguldak’ın yeni amiral gemisi olacak. Benim kafamdaki yer Bakacakkadı, çünkü orada hazır 900 dönümlük bir alan var. Çok güzel bir kampüs olabilir. Ama Ereğli bu konuda çok istekli onu biliyorum. Kdz. Ereğlililer de de çalışır, orada da olabilir. Yeter ki ikinci üniversiteyi kuralım” şeklinde konuştu.

Vali Ahmet Çınar ise “Eski meclis başkanımız, Cumhurbaşkanıvekilimiz, Eski Milli Eğitim Bakanımız, şehrimizin, üniversitemizin hazırlamış olduğu kitapla ağabeyliği tescillenmiş, şehrimizden yetişmiş büyük bir devlet adamımız. Her dönem siyasette aktif olmuş siyasi partilerin kendi teşkilatlarının bulunması için kendisine teklifte bulunmuş bir devlet adamımızdır. Ağabeylik unvanı çok önemli bir unvandır. Her dönem siyasette bulunup siyaset üstü bir kimliği elde edebilmek, konumu elde edebilmek çok değerli bir olaydır. Kendisi bizim için de rol modeldir” diye ifade etti.