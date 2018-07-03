ZONGULDAK:
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03 Temmuz 2018 Salı 10:18

TÜFE aylık yüzde 2.97 arttı

Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin dahil olduğu bölgede Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 2,97 arttı.

TÜFE aylık yüzde 2.97 arttı
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Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin dahil olduğu bölgede Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 2,97 arttı.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 5,98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, haberleşmede yüzde 4,76, ulaştırmada yüzde 2,66, ev eşyasında yüzde 2,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,16 artış gerçekleşti. Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 1,15 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1,15 oranında düşüş gerçekleşti. Yıllık en fazla artış yüzde 24,26 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 18,91, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18,89, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 16,79 ve lokanta ve oteller yüzde 13,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak açıklandı.

Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin dahil olduğu bölgede ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,97 arttı.
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