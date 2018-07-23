Zonguldak’ta turizm değerleri çalıştayları yapıldı.Türkiye 2023 yılı hedefleri doğrultusunda dünyanın en çok turist çeken ve en fazla turizm geliri elde eden ilk beş ülkesinden biri olmayı amaçlanıyor. TR81 Batı Karadeniz Bölgesi 2014-2023...

Zonguldak’ta turizm değerleri çalıştayları yapıldı.

Türkiye 2023 yılı hedefleri doğrultusunda dünyanın en çok turist çeken ve en fazla turizm geliri elde eden ilk beş ülkesinden biri olmayı amaçlanıyor. TR81 Batı Karadeniz Bölgesi 2014-2023 Bölge Planında bölgenin gelişme eksenlerinden bir tanesi turizmin çeşitlendirilerek geliştirilmesi olarak belirlendi. Bu doğrultuda Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ile uyumlu şekilde turizm alternatiflerini geliştirerek, doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini koruma kullanma dengesi içinde değerlendirerek turizmden alacağı payın artırılması amaçlanıyor.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı bu amaç doğrultusunda TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde (Zonguldak, Karabük ve Bartın) turizm sektörünün bütüncül bir yaklaşımla gelişmesi ve bölgenin önemli varış noktalarından birisi olması için başlattığı faaliyetlerine devam ediyor. Bu faaliyetler kapsamında kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarını içeren yerel işbirliklerinin ve girişimlerin gerçekleştirilmesi, bölgenin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak amacıyla ilgili kurum/kuruluşlar ile işbirliği alanlarının tespit edilmesi, yerel paydaşların görüş, öneri ve eleştirilerinin alınması amacıyla bir dizi odak grup toplantıları ve çalıştaylar yapılıyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz ay gerçekleştirilen odak grup toplantılarının ardından 17-18-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında Zonguldak, Karabük ve Bartın’da Turizm Değerleri Çalıştayları gerçekleştirildi. Çalıştaylarda turizm sektörü ile ilgili bölgedeki önemli kamu kuruluşları, özel sektör temsilcileri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan katılımcılar; bütünlük, kalite ve kapasite ve kurumsal yapıda eşgüdüm başlıkları altında kavramları sıralayarak bir sorun ağacı ortaya çıkartıldı.

Daha sonra yenilikçi turizm senaryoları başlığıyla bölgedeki mevcut turizm faaliyetleri ve potansiyellerini bir araya getirerek yedi günlük bir turizm senaryosu ortaya koyarak mekânsal ihtiyaçları tanımlamış rota önerilerinde bulundular. Son olarak, aşamaları devam eden planlama sürecinde, yapılacak diğer çalışmalarla ilgili görüş alışverişi yapılmış dinamik paylaşımcı bir anlayışla çalıştaylara son verildi.