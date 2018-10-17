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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:11

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi

Zonguldak’ta "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında tarama faaliyeti gerçekleştirildi.Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan...

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi
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Zonguldak’ta "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında Kdz Ereğli ilçe Gençlik Spor Müdürlüğü spor salonunda 3.sınıf öğrencilerinin yetenek taramaları yapıldı.

Spora yönlendirme projesi adı altında istasyonların da ziyaret edildiği tarama faaliyetlerine; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Cemal Özdemir ve Ercan Kahya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Eryiğit, Kdz Ereğli Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Keleş katıldı.
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