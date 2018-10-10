Üniversite öğrencilerinden iş kulübü eğitimlerine büyük ilgi

Devrekli üniversite öğrencileri iş kulübü eğitimlerine büyük ilgi gösteriyor.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Devrek Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik düzenlenen iş kulübü eğitimlerine üniversiteli öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Çalışma ve İş Kurumu tarafından yürütülen ve Kalkınma Bakanlığı yatırım programında yer alan İş Kulübü projesine Devrek Kampusu öğrencileri yoğun ilgi gösterirlerken, öğrencilerin bilinçlenmesi, sektördeki yeniliklerin ve gelişmelerin farkında olması ve mezun olduklarında iş bulma konusunda zorlanmamaları açısından tüm imkanları zorlayan, sık sık sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getiren ve diğer kurumlarla ahenk içinde çalışmalarını sürdüren Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Kampusu yönetimi, öğrencileri İŞKUR tarafından düzenlenen eğitimlere katılmaları konusunda teşvik ediliyor.

Üniversite ve İŞKUR işbirliğinde, Zonguldak İş Kulübü Eğitmenleri Nurcan Yılmaz ve Melahat Duru Devrek Meslek Yüksekokuluna gelerek eğitimlere başladı. Eğitim kapsamında "Bu Kulüpte İş Var" sloganıyla, katılımcıların nasıl iş aramalıyım? İş başvurum neden reddedildi? Mülakatta nelere dikkat etmeliyim? gibi sorular cevaplandı. Rol oyunları ve yetkinlik bazlı mülakat simülasyonlarının gerçekleştirildiği eğitimlerde, öz geçmiş ve ön yazı hazırlama teknikleri, iş arama kanalları, iş görüşmelerine hazırlık, iş görüşmesinde beden dili, telefon görüşmesi, mülakat teknikleri konularında tecrübeler aktarıldı.

Öğrencilerin bu tür eğitimler konusunda ilgili ve istekli olması Devrek MYO Müdürü Ferdi Kesikoğlu’nu oldukça memnun ederken, Kesikoğlu, “Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yükseltmek eğitimli, nitelikli, çalışkan, vatanını, milletini seven insanlarla mümkündür. Üniversitelerde sadece teorik olarak ders anlat ve sınav yap gibi bir uygulamanın olması düşünülemez. Özellikle meslek yüksekokullarında öğrenciler sık sık sektör temsilcileriyle bir araya getirilmeli, iş hayatına hazırlanmalı, kendi ilgi ve yeteneklerini keşfederek uygun işlerde ülkemizin nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermelidirler. Ülkemizin geleceğine katkısının oldukça büyük olduğunu düşündüğüm Bakanlığımızın bu tür projelerinde öğrencilerimizin yer alması ve büyük ilgi göstermesi gurur verici. İŞKUR yetkililerine emeklerinden ötürü teşekkür eder, eğitime katılan öğrencilerimizi kutlarım. Bu tür çalışmalarımız ara verilmeksizin devam edecektir” diye konuştu.

Eğitimlerin organizasyonunu gerçekleştiren Devrek MYO Girişimcilik Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Emrah Öget ise eğitimle ilgili bilgiler vererek, “İŞKUR yetkilileri bu eğitimlerde öğrencilerimizle bire bir ilgileniyorlar, bir eğitime tek seferde sadece 14 kişi katılabiliyor. Bu öğrencilerimizin özel olduklarının farkına varmalarını sağlarken aynı zamanda verilen eğitimin kalitesini de yükseltiyor. Şimdiye kadar 50 öğrencimiz bu eğitime katıldı. İlerleyen günlerde eğitime katılmak isteyen ve kaydını aldığım çok sayıda öğrenci var. Neredeyse öğrencilerimizin tamamı bu eğitimlerden faydalanmak istiyor. İŞKUR ile işbirliği içerisinde dönem sonuna kadar isteyen tüm öğrencilerimizin bu eğitimlere katılmalarını sağlayacağız” dedi.