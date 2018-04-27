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27 Nisan 2018 Cuma 11:19

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

TÜİK, 2018 Şubat ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. En fazla teslimat ise linyitte gerçekleşti.Katı yakıtların 2018 yılı Şubat ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 77 bin 984 ton, linyitin...

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti
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TÜİK, 2018 Şubat ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. En fazla teslimat ise linyitte gerçekleşti.

Katı yakıtların 2018 yılı Şubat ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 77 bin 984 ton, linyitin 5 milyon 784 bin 397 ton ve taşkömürü kokunun 347 bin 882 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 858 bin 459 ton, linyitin 5 milyon 984 bin 651 ton ve taşkömürü kokunun 434 bin 530 ton olarak gerçekleştiği görüldü. Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,7 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 80,1 iken linyitte yüzde 96,7 olarak hesaplandı. Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı. Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının; yüzde 56,5’i termik santrallere, yüzde 16,9’u kok tesislerine, yüzde 7,5’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının; yüzde 91,7’si termik santrallere ve yüzde 5,8’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 97,1’i demir-çelik sanayine sevk edildi.
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