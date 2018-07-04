Uysal “Bir haftaya şehrin tamamına suyu vermiş oluruz”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçenin tamamına bir haftaya kadar temiz içme suyunun verileceğini söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Temmuz Ayı toplantılarının ilk birleşimi bu gün saat 10.00’da AKM Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Başkan Uysal arıtılmış içme suyu çalışmaları hakkında bilgi verdi. Uysal bu gün itibariyle Kadıtarlası, Yenimahalle, Kestaneci Mahallesi ve Ören’de bir bölge dışında tüm kente arıtılmış suyun verildiğini belirterek kalan mahallelere de temiz suyun bir hafta içinde verileceğini dile getirdi. Toplantının ilk birleşiminde 4 gündem maddesi ele alındı. Elmatepe, Kışla, Süleymanlar, Kirmanlı ve Kavaklık mahallelerinde yapılacak olan kadastro yenileme çalışmaları ile ilgili madde her bir mahalle için altı kişiden oluşmak üzere bilirkişi heyetleri oluşturulması oybirliği ile kabul edildi.

Karadeniz Ereğli Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliğinin 23. maddesinde değişiklik yapılmasına yönelik gündem maddesi Hukuk İşleri Komisyonuna havale edilirken, Kdz. Ereğli Belediyesi ile Kdz. Ereğli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü arasında, Cumhuriyet Halkevlerinde düzenlenecek kurslar konusunda imzalanacak protokol için Belediye Başkanına yetki verilirken, protokol kapsamında açılacak kursların maliyetinin Ereğli Belediyesi tarafından karşılanacağı ifade edildi. Mecliste bu gün görüşülen son madde de ise İmar Planı Notları değişikliğine askı müddeti içerisinde yapılan itirazlara ait komisyon raporuna CHP’li üyeler red, AK Partili üyeler ise kabul oyu verdi. İtirazların reddi AK Partili meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Gündemde yer alan diğer maddeler 4 Temmuz 2018 Perşembe günü görüşülecek.