Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, hafriyat çöp döküm alanında incelemelerde bulundu.Zonguldak Valisi Ahmet Çınar beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Pelin Ayşe Yağız ve daire müdürleri ile birlikte hafriyat döküm alanında incelemelerde bulunarak çöp döküm ve hafriyat alanı hakkında yetkililerden bilgiler aldı.
Vali Çınar, hafriyat döküm alanını inceledi
Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, hafriyat çöp döküm alanında incelemelerde bulundu.Zonguldak Valisi Ahmet Çınar beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Pelin Ayşe Yağız ve daire müdürleri ile...