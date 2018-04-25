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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:42

YDO personelleri Antalya’da buluştu

Yeni İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejilerinin hazırlanması kapsamında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde Antalya’da Yatırım Destek Ofisleri Eğitim ve Tecrübe Paylaşım toplantısı yapıldı.Kalkınma Bakanlığından Uzman...

YDO personelleri Antalya'da buluştu
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Yeni İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejilerinin hazırlanması kapsamında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde Antalya’da Yatırım Destek Ofisleri Eğitim ve Tecrübe Paylaşım toplantısı yapıldı.

Kalkınma Bakanlığından Uzman Ahmet Tamer ve Ankara Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammed Ali Oflaz sunum yaparken toplantıya Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve çeşitli illerden YDO Uzmanları katıldı.

2 gün sürecek olan toplantının ilk gününde yeni stratejinin özellikleri başlığı altında stratejilerin odaklanacağı hedef sektör bilgileri, yatırım destek ve tanıtım bilgileri, eylem planları ile yatırım destek ofisleri çalışma grupları konuları ele alındı.
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