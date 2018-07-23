Yeni Haber Gazetesi 22 yaşında

Zonguldak`ın Ereğli ilçesinde, 22 Temmuz 1996 yılında yayın hayatına başlayan Yeni Haber Gazetesi 22. yayın yılını kutluyor.

Kdz. Ereğli`de 22 Temmuz 1996 yılında `Seç Haber` ismiyle yayın hayatına başlayan ve 1997 yılında “Yeni Haber” ismini alan gazete 22 senedir yayın hayatını sürdürüyor. Süleyman Kulaksız’ın kurucusu, Şüheda Kulaksız’ın imtiyaz sahibi, Hasan Haşıl’ın Yazı İşleri Müdürü, Fedai Kaçar’ın Haber Müdürü, Yalçın Şenol’un Sayfa Editörü, Turan Erbay ve Timuçin Özat’ın muhabir olduğu vasıflı gazete kendi ofset tesislerinde basılıyor.

Gazetede uzun yıllardır Haber Müdürü olarak görev yapan Fedai Kaçar, Yeni Haber Gazetesi`nin doğru, ilkeli, güvenilir ve objektif habercilik anlayışı ile yayın hayatına devam ettiğiniz belirtti.

Kaçar, kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada; “22 sene önce Ereğli`de yayın hayatına `Seç Haber` ismiyle başlayan gazetemiz, günlük gazete olarak `Yeni Haber` adıyla, yayın hayatında yaşanan sıkıntılara rağmen devam etmeye çalışmaktadır. Yeni Haber Gazetesi genç ve dinamik kökenli kadrosu ile tecrübesini her geçen gün arttırmaktadır. Yaşanan ekonomik krizlerden çoğu iş sektöründe olduğu gibi nasibini alan gazetemizin tarafsızlığı ilke edinmesi yayınlanan haberlerden de gözlemlenmektedir. Bazı olumsuzluk ve sıkıntılara rağmen günlük olarak kesintisiz ve objektif şekilde yayınımızı gazetemizin yanı sıra eregliyenihaber.com isimli haber portalımızdan sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Pazar günleri hariç günlük 8 sayfa olarak yayınlanan Yeni Haber Gazetesi’nin internet adresi üzerinden de haberlerini yayınladığını dile getiren Kaçar sözlerini şu şekilde tamamladı: “Yeni Haber`in bugünlere ulaşmasında katkıda bulunan, emeği geçen herkese, sevgili okuyucularımıza, eski ve yeni abonelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. 22. yayın yılına girmenin sorumluluğunu taşırken, her geçen gün traj sayısını arttırmaktadır. İlgi ve takiplerinden dolayı tüm okuyucularımıza şükranlarımızı borç biliyoruz. Bizi takip etmeye devam edin.”

Yeni Haber Gazetesi muhabirlerinden Timuçin Özat’ta, tarafsız haberciliğin yanı sıra sadece ajans haberciliği ile yetinilmediğini, özel ve araştırma haberlerine de haftanın belirli günleri yer verildiğini kaydederek, tüm okuyucularına teşekkür etti. Özat ayrıca, gazetenin 22. yayın yılı olan 22 Temmuz’un, 32. yaş günü olduğunu sözlerine ekledi.