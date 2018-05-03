ZONGULDAK:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:41

Yeşil bir kampüsün adresi “BEÜ”

Çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında Dünya’nın ve Türkiye’nin “En Çevreci” üniversitelerinden biri olan BEÜ “Çevre Bilinci ve Yeşil Kampüs” faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.Yeşil...

Yeşil bir kampüsün adresi 'BEÜ”
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Çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında Dünya’nın ve Türkiye’nin “En Çevreci” üniversitelerinden biri olan BEÜ “Çevre Bilinci ve Yeşil Kampüs” faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Yeşil ve çevreci kampüsüler oluşturma adına Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak genelinde sürdürülen çevre eğitimleri, öğrencilere yönelik çevre bilinci oluşturmaya içerikli seçmeli dersler ve özelliklede sosyal sorumluluk projeleri ile çevreye duyarlılığı ve çevreye saygı konusunda hem küresel hem de ulusal farkındalık oluşturmaya ve bu konudaki başarısını sürdürülebilir kılmaya devam etmek için önemli çevre projeleri üretmekte ve bunları hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çevrede saygı projelerinden bir tanesi BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler (İİBF) Fakültesi öğrencilerinin “Yeşil Bir Kampüsün Adresi Bülent Ecevit Üniversitesi” isimli proje ile uygulanmaya başladı.

Yürütücülüğünü BEÜ Öğr. Gör. Kayhan Kafalı’nın üstlendiği ve Kozlu Orman İşletme Şefliğinin destek verdiği proje çerçevesinde, BEÜ öğrencileri Kozlu ilçesinde fidan dikiminde bulundular.“Yeşil Yaşamlara Can Katmaya Geliyoruz” sloganıyla hareket eden öğrencilerimiz Kozlu Orman İşletme Şefliği personeli eşliğinde fidanları toprakla buluşturarak, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin “Çevre dostu ve çevreye saygı” amacındaki kararlılığına destek vermiş oldular
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