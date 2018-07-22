ZONGULDAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 17:32

Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar

Zonguldak’da yapılan Yıldızlar bay-bayan İl Şampiyonsında alanında birinci 47 kg Zeynep Sıla Ay, birinci 55 Kg Livanur Tiryakioğlu, +59Kg Zeynep Akça birinci oldu. 11-16 Ağustos’ta yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasına...

Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Zonguldak’da yapılan Yıldızlar bay-bayan İl Şampiyonsında alanında birinci 47 kg Zeynep Sıla Ay, birinci 55 Kg Livanur Tiryakioğlu, +59Kg Zeynep Akça birinci oldu. 11-16 Ağustos’ta yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Ümitler İş Şampiyonasına 53Kg Semanur Çıvak birinci olurken, 67 Kg Sedanur Çıvak birinci oldu. 6-10 Ağustos’ta yapılacak olan Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılacakları belli oldu. Çaycuma Toga Spor Kulübü Başkanı ve antrenör Kadir Bölükçü; "Hedefim Türkiye Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar alıp milli takıma sporcu göndermek. Çaycuma’da 2013 yılında başladığımız bu yolda başarılı bir şekilde hedeflerimize ilerliyoruz, bizlere desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürümüz Hakan Yüksel ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor müdürü Şendoğan Kaya’ya teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku