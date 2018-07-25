ZONGULDAK:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:32

Yumrubaş, "Amacımız dünya futboluna yeni Mesut Özil’ler kazandırmak"

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Gelsenkirchen’e bağlı Schalke yönetim biriminde yaşayan gurbetçiler tarafından yönetilen Bickern1919 Zonguldakspor Kulübü yöneticilerinden Şevket Yumrubaş, Umut Can Yumrubaş, Selim Eveyik, Siyami...

Yumrubaş, 'Amacımız dünya futboluna yeni Mesut Özil'ler kazandırmak'
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Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Gelsenkirchen’e bağlı Schalke yönetim biriminde yaşayan gurbetçiler tarafından yönetilen Bickern1919 Zonguldakspor Kulübü yöneticilerinden Şevket Yumrubaş, Umut Can Yumrubaş, Selim Eveyik, Siyami Durası ve Muhammet Karataş, Genel Maden İşçileri Sendikası’nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile görüştü.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı Mutlu’ya spor kulübü hakkında bilgi veren gurbetçiler, Alman futbol severleri tarafından 1919 yılında kurulan spor kulübü Bickern 1919’un Zonguldakspor adı eklenerek yeniden yapılandırıldığını belirttiler.

Futbol takımının sadece Türk gençlerinden kurulu olduğunu belirten Şevket Yumrubaş; “Amacımız dünya futboluna yeni Mesut Özil’ler kazandırarak, ülkemizin adını duyurmaya devam etmek. Bizler bu yörenin insanları olarak gurbette yaşasak ta, bölgemiz ve yöremizde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu nedenle de sayın başkanımızı ziyaret ettik. Kendisine göstermiş olduğu ilgi dolayısıyla teşekkür ediyoruz” dedi.

Gurbetçilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, “Arkadaşlarımızı ayrıca yurt dışında her alanda olduğu gibi spor dalında da Zonguldak’ın adını yaşatma mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Onlara bu Ulvi görevlerinde başarılar diliyorum. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.
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