Zabıta marketlerde fiyat denetimine çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın talimatıyla Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde perakende ve toptan halka ürün satışı yapan tüm işyerlerinde fiyat denetimi başlatıldı.Kdz. Ereğli Belediyesi...

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın talimatıyla Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde perakende ve toptan halka ürün satışı yapan tüm işyerlerinde fiyat denetimi başlatıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın talimatıyla döviz kurlarında yaşanan gelişmeler üzerine ‘fırsatçılık’ yaparak fahiş fiyat artışı yapanlara göz açtırmamak için ilçe genelinde fiyat denetimi başlattı.

İlçede bugüne kadar hijyen denetimlerini belli aralıklarla sürdüren Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına’ ilişkin tebliğin ardından tüm iş yerlerine yönelik denetim başlattı.

3 Ayrı denetim ekibi oluşturuldu

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın talimatıyla 3 ayrı denetim ekibi oluşturduklarını ve Cuma gününden itibaren denetimlere başladıklarını belirterek; “Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Uysal’ın talimatıyla perakende ve toptan satış yapan tüm iş yerlerinde Fiyat denetimi ve Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu denetimine başladık. Denetimlerde, ürünün üretim yeri, birim fiyatı, vergiler dahil satış fiyatı, ürünün ayırıcı özelliği, üretim yeri Türkiye olan ürünler için yerli Üretim logosunun kullanılıp kullanılmadığı, açıkta ve ambalajda satılan ürünlerdeki birim fiyatları ve satış fiyatlarını kontrol ediyoruz. Cuma gününden itibaren yaptığımız denetimlerde bir ulusal markette eksiklikler tespit ettik ve gerekli tutanağımızı tuttuk. Denetimlerimizi oluşturduğumuz 3 ayrı ekiple sürdüreceğiz” dedi.

Dursun ayrıca, vatandaşlardan gelen şikayetleri de dikkate aldıklarını belirterek; “Vatandaşlarımız 0552 067 0 153 WhatSapp ihbar hattı ile Alo 153 hattına ihbarda bulunabilirler. Gelen şikayetleri dikkate alarak değerlendiriyoruz” dedi.