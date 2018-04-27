Ziya Yazıcı Ortaokulunda 'Tubitak' Bilim Fuarı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Yazıcı Ortaokul öğrencileri, düzenlenen TUBİTAK fuarı ilgi gördü. Fuar açılışına Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ve Okul Müdürleri katıldı

Ziya Yazıcı Ortaokul öğrencileri hazırladıkları deneyleri bilim şenliğinde velilerine gösterdi. Okuldan 30 öğrenci şenliğe 14 deney ile katıldı. Öğrenciler hazırladıkları deneyleri şenliğe katılan velileri ile okuldaki öğretmenlere uygulamalı olarak anlattı. Projeler içerisinde en dikkat çekicisi ise ortaokul öğrencileri tarafından nohut, su ve süt kullanarak yapılan bağışıklık sistemini güçlendirici probiyotik yoğurt oldu.

Yaptıkları yoğurt hakkında bilgi veren Okul Öğretmeni Aysun Yüksel Can, "Bağışıklık sistemini güçlendirici hastalık yapan bakterilere karşı direnç oluşturan probiyotik maya ile kendi doğal yoğurdumuzu yaptık" dedi. Öncelikle nohudu kaynatarak beklettiklerini anlatan Yüksel Can, "Nohut kaynatıp suyunu çıkarttıktan sonra bekletiyoruz. Ardından süzdüğümüz nohut suyunu bekleterek mayalanma kıvamına gelen süte ekliyoruz. Daha sonra kapalı bir alana koyarak yaklaşık 4 saat bekletiyoruz. Böylelikle kendi doğal yoğurdumuzu elde etmiş oluyoruz. Bu yoğurdun faydaları çok fazla, ince bağırsaktaki yararlı bakterileri arttırırken zararlı bakterileri azaltır. Bağışıklık sistemimiz güçlendirir" diye konuştu. Öğrencilerin başarılı çalışmalarından memnun kaldığını dile getiren Okul Müdürü Mehmet Kaymakcı ise, "Öğrencilerimize Bilim fuarına verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir fuar oldu. Yaklaşık 35 tane projemiz vardı. Fuara katılan velilerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.