Zonguldak, Bartın ve Karabük basınına reklamcılık eğitimi verildi

Basın İlan Kurumunun Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle gerçekleştirdiği “Yazılı ve Dijital Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi” eğitimi projesi düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.

Basın İlan Kurumu Zonguldak Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projede katılımcıların reklamcılık sektörü hakkında bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi, mesleki niteliklerinin artırılması, bu yolla bölgenin kalkınmasına ve tanınmasına katkı sağlanması, yerel basının gelir kaynaklarını artırmasının yanında yapısal sorunlarının aşılması hedefiyle iki gün süren bir eğitim düzenlendi. Zonguldak Öğretmenevi Konferans Salonunda gerçekleşen eğitime Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde yayımlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 27 basın işletmesi ile internet yayıncılığı yapan haber siteleri çalışanları katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Zonguldak Basın İlan Kurumu Müdürü Ali Nuhoğlu “Hepinizin bildiği gibi yazılı basın bütün dünyada yerini yavaş yavaş dijital medyaya terk etmeye başladı. Yeni nesil artık bütün dünyada olup biteni akıllı telefonlardan takip ediyor. Gazete işletmeleri de bu bağlamda kendilerini yenilemek zorunda. Biz Kurum olarak elimizden geldiği kadar bunu hem teşvik ediyor, hem destekliyoruz. Bugün burada sertifika törenini yaptığımız eğitim de bunun adımlarından biri. Dijital yayıncılıkta nitelikli ziyaretçi sayısı önem arz ediyor. Çünkü reklam verenler nitelikli ziyaretçi sayısına bakıyor. Bunun için de kaliteli internet siteniz olması lazım. Medya sektörünün sorunlarını içinde bulunduğumuz şartlara göre yeniden düşünüp çözmeye çalışmak ve kendimize yeni hedefler ortaya koymak durumundayız.

“Değerlere sahip çıkmalı ve yüceltmeliyiz”

Gazeteleri güçlü kılan itibarları olduğunu altını çizen Zonguldak Basın İlan Kurumu Müdürü Ali Nuhoğlu, “İtibarın oluşması, yerleşmesi ve sürdürülebilirliği zordur. İtibarı oluşturan gazetenin içeriği, yani ürettiği haber ve kullandığı dildir. Doğruluk, kesinlik, nesnellik ve dengelilik gibi ilkeler öylesine, alelade oluşturulmuş kavramlar değildir. Her şeyden önce bu ilkelere dikkat edilmesinde büyük yarar görüyoruz. Sonra yaşadığımız çevre, insanımız, kültürümüz, sosyal ortamımız Yani bizi biz yapan değerler! O değerlere sahip çıkmalı ve yüceltmeliyiz. Sözlerime bu duygularla son verirken eğitime katılan arkadaşlarımı kutluyor, hepsine başarılar temenni ediyor, burada kazandıkları tecrübeyi iş yaşamlarına yansıtmalarını diliyorum. Destekleri nedeniyle Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık Beye, Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı Osman Sav Beye Uzman Eğitimcimiz Ali Mutlu Beye BİK Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Grubuna ve emeği geçen herkese teşekkür ederek hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” dedi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Mustafa Ayhan İnanır ile Zonguldak Basın İlan Kurumu Müdürü Ali Nuhoğlu’nun katılımcılara sertifikalarını takdim etmesiyle tören sona erdi.