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03 Temmuz 2018 Salı 11:03

Zonguldak Kömürspor’da görev dağılımı yapıldı

TFF 2. Lig’de mücadele veren Zonguldak Kömürspor’da görev dağılımı gerçekleştirildi.TFF 2. Lig’de mücadele veren Zonguldak Kömürspor, yeni sezon da kırmızı grupta mücadele verecek. Kulüp Başkanı Süleyman Caner başkanlığında...

Zonguldak Kömürspor'da görev dağılımı yapıldı
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TFF 2. Lig’de mücadele veren Zonguldak Kömürspor’da görev dağılımı gerçekleştirildi.

TFF 2. Lig’de mücadele veren Zonguldak Kömürspor, yeni sezon da kırmızı grupta mücadele verecek. Kulüp Başkanı Süleyman Caner başkanlığında yeni görev dağılımı yapıldı. Yeni yönetim ise şu isimlerden oluştu:

"Başkan: Süleyman Caner, Başkan Yardımcısı: Muammer Toprak, As Başkan: Fuat Velioğlu, Basın Sözcüsü: Erdinç Kargidan, Futbol Şube Sorumlusu: Hacı Demir, Genel Sekreter: Mustafa Ekşi, Genel Kaptan: Hakan Hürfikir

TFF’den Sorumlu Üye: Deha Emral, Başkan Yardımcıları: Adnan Tıska, Doğan Şişman, Kerem Mantarlı, Mecit Aydın, Şahin Yalçın, İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Tayfun Demir, Mali İşler Sorumlusu: Engin Küçükaslan, Sosyal İşler Sorumlusu: Muhammet Özdemir, Teknik İşlerden Sorumlu Başkan yardımcısı: Ali Bulut, Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan yardımcısı: Cengiz Gürleyen, Mali İşlerden Sorumlu Başkan yardımcısı. Fatih Keleş Yatırım ve Tesislerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hakan Kıransoy, Taraftar ve Stadyum’dan Sorumlu Başkan yardımcısı: Murat Candaş, Amatör Şubeler sorumlusu: Şaban Aydemir, Alt Yapı Sorumlusu: Süleyman Bezir, Servet Üstün, Dış İlişkiler Sorumlusu: Çetin Altun, Reklam İşleri Sorumlusu: Yusuf Çebi ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Şükrü Öztürk."
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