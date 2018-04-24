Dr. Özgür Özen Milletvekili Adaylığı için TBMM’de ki görevlerinden istifa etti.TBMM Stratejisti, önceki dönem Ak Parti Milletvekili A. Adayı Zonguldaklı bürokrat Dr. Hasan Özgür Özen 24 Nisan Salı bugün itibarı ile TBMM’deki görevlerinden...

Dr. Özgür Özen Milletvekili Adaylığı için TBMM’de ki görevlerinden istifa etti.

TBMM Stratejisti, önceki dönem Ak Parti Milletvekili A. Adayı Zonguldaklı bürokrat Dr. Hasan Özgür Özen 24 Nisan Salı bugün itibarı ile TBMM’deki görevlerinden Zonguldak Milletvekili Adaylığı için istifa etti. YSK’nın açıkladığı takvime göre Kamu görevlilerinin milletvekili aday adaylığı için 26 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar istifa etmeleri gerekiyor.

Zonguldak Milletvekili adaylığı için ilk istifa TBMM’den geldi. Özen milletvekili genel seçimleri ve referandum döneminde Zonguldak merkez ve kırsalında yaptığı çalışmalarla, Ak Parti teşkilatları ve Zonguldak kamuoyunda enerjisi ve projeleri ile takdir toplamıştı. Stratejik yönetim ve organizasyon alanında doktora yönetim sistemleri alanında yüksek lisans derecelerine sahip olan 41 yaşındaki siyaset adamı Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı başarılı çalışmalar aldığı proje ödülleri ve Sözlük formatında hazırladığı kitabıyla kamuoyunda biliniyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ramazan Özen’in oğlu olan Dr. Hasan Özgür Özen 10 yılı aşkın bir süre Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra 2010 yılında dönemin Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin’in takdiriyle TBMM’de görevine başlamıştı. Dr. Özen uzun yıllardır yürüttüğü Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekilliği görevinin yanı sıra, Parlamento Basın Mensupları Derneği Başkanlığı ve Ata Sporları Vakfı Denetleme Kurulu üyeli görevlerini de halen sürdürüyor.