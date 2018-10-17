ZONGULDAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:05

Zonguldak Valiliği’nden ’dolandırıcılık’ uyarısı

Zonguldak Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yardım sever vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Zonguldak Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Zonguldak Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yardım sever vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Zonguldak Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü tarafından son zamanlarda art niyetli kişi ya da kişilerin tekerlekli- akülü engelleri arabası, tedavi gören hastaya yardım parası talebinde bulunan kişi ya da kişilere itibar edilmemesi konusunda uyardı. Zonguldak Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada “Son günlerde valiliğimizin adı kullanılarak art niyetli bazı kişilerce telefonla ya da sahte elektronik imzalı yazıyla kaymakamlıklarımızdan, resmi kurumlarımızdan, vatandaşlarımızdan ve özellikle iş adamlarımızdan tekerlekli- akülü engelli arabası alımı, hastanelerde tedavi gören hastaya yardım yapılacağı ve benzeri yaklaşımlarla yardım adı altında para talebinde bulunulduğu duyumları alınmaktadır. Bu konuda yardımsever vatandaşlarımızın iyi niyetlerinin istismar edilmesini önlemek ve herhangi bir mağduriyet yaşanmamasını sağlamak amacıyla bu tür yardım taleplerine karşı dikkatli olunması, asla itibar edilmemesi ve ivedilikle emniyet birimlerine haberdar edilmesi önem arz etmektedir” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku