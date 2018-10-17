Zonguldak Valiliği’nden ’dolandırıcılık’ uyarısı

Zonguldak Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yardım sever vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Zonguldak Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü tarafından son zamanlarda art niyetli kişi ya da kişilerin tekerlekli- akülü engelleri arabası, tedavi gören hastaya yardım parası talebinde bulunan kişi ya da kişilere itibar edilmemesi konusunda uyardı. Zonguldak Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada “Son günlerde valiliğimizin adı kullanılarak art niyetli bazı kişilerce telefonla ya da sahte elektronik imzalı yazıyla kaymakamlıklarımızdan, resmi kurumlarımızdan, vatandaşlarımızdan ve özellikle iş adamlarımızdan tekerlekli- akülü engelli arabası alımı, hastanelerde tedavi gören hastaya yardım yapılacağı ve benzeri yaklaşımlarla yardım adı altında para talebinde bulunulduğu duyumları alınmaktadır. Bu konuda yardımsever vatandaşlarımızın iyi niyetlerinin istismar edilmesini önlemek ve herhangi bir mağduriyet yaşanmamasını sağlamak amacıyla bu tür yardım taleplerine karşı dikkatli olunması, asla itibar edilmemesi ve ivedilikle emniyet birimlerine haberdar edilmesi önem arz etmektedir” denildi.