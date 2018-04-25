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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:40

Zonguldaklı Turpçu, ‘Ölçekli Dünyalar 5. Model Yarışması’na katıldı

İstanbul Modelcilik Kulübünün ‘Ölçekli Dünyalar 5. Model Yarışmasının ilki düzenlendi. ‘El Yapımı Maket’ kategorisinde yarışan Bülent Turpçu Zonguldak’a derece alarak döndü.21-22 Nisan tarihlerinde İstanbul Avrasya Gösteri ve...

Zonguldaklı Turpçu, ‘Ölçekli Dünyalar 5. Model Yarışması'na katıldı
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İstanbul Modelcilik Kulübünün ‘Ölçekli Dünyalar 5. Model Yarışmasının ilki düzenlendi. ‘El Yapımı Maket’ kategorisinde yarışan Bülent Turpçu Zonguldak’a derece alarak döndü.

21-22 Nisan tarihlerinde İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde yapılan yarışmaya her yıl Dünya’nın her yerinden modelciler katılıyor.

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinden yarışmaya katılan 42 yaşındaki Bülent Turpçu, "El Yapımı Maket’ kategorisinde ikincilik ve üçüncülük ödülüne layık görüldü. Asıl mesleği Ziraat Mühendisliği olan ve Zonguldak ilinden yarışmaya katılan ‘El Yapımı Model’ kategorisinde ikincilik ve üçüncülüğü hak kazanan Bülent Turpçu; "4 yıldır maket yapım işi ile uğraşıyorum. Yarışmaya katılım oldukça yüksekti. 400’ün üzerinde maket vardı. Yarışma çeşitli kategorilerde gerçekleştirildi. Ben ‘El Yapımı Maket’ kategorisinde ikincilik ve üçüncülük ödülü aldım. Bundan sonra her yıl bu yarışmaya katılmaya düşünüyorum. Madalya ve ödüllerimi alarak memleketime döndüm’ dedi.
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