ZONGULDAK:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:43

Zonguldak’ta eş zamanlı sigara denetimi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 4207 Sayılı Kanun Uygulamaları kapsamında İl Merkezi ve İlçelerde olmak üzere eş zamanlı olarak kafe, kahvehaneler olmak üzere bir çok işyerlerine...

Zonguldak'ta eş zamanlı sigara denetimi
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Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 4207 Sayılı Kanun Uygulamaları kapsamında İl Merkezi ve İlçelerde olmak üzere eş zamanlı olarak kafe, kahvehaneler olmak üzere bir çok işyerlerine ani sigara denetimi yapıldı.

Düzenlenen denetimlere İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Çolakbay, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer İnan Güven, Başkan Yardımcısı Dr. Tülay Çakır Bakkaloğlu, Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Birim Sorumlusu Esin İlhan, İlçe Kaymakamları, İlçe Sağlık Müdürleri ve tütün denetçiler ekibi olmak üzere yapılan eş zamanlı denetimlerde 260 işletme denetlenmiş olup, bazı işyerlerine ceza işlem uygulanırken, bazıları ise uyarıldı.

Denetimler sonunda açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner şöyle dedi:

“Tütün dumanına beş dakika maruz kalmanın bile kalp krizini tetikleyebileceği kanıtlanmıştır. Süre uzadıkça risk artmaktadır. Dumansız hava sahası yasanın uygulanan yerlerde kalp krizleri azalmaktadır. Pasif içicilik akciğer kanseri, kronik akciğer hastalığı gibi bir çok hastalığında gelişmesini artırmaktadır. Bu nedenlerle pasif içicilikte önemle savaşmak gerekmektedir. İlimizde eş zamanlı olarak 4207 Sayılı Kanun Uygulamaları denetimleri Mahalli Mülki Amirler ve İl Müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilmeye devam edecek olup, kanuna aykırı hareket edenlere cezai işlem uygulanacaktır.”
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