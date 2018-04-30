ZONGULDAK:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:00

Zonguldak’ta ihracat arttı, ithalat azaldı

TÜİK verilerine göre geçen Mart ayında Zonguldak’ta ihracat yüzde 58.7 arttı, ithalat ise yüzde 11.4 azaldı.TÜİK, 2018 yılı Mart ayı istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Türkiye’de ihracat yüzde 7.7, ithalat ise yüzde 12.7...

Zonguldak'ta ihracat arttı, ithalat azaldı
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TÜİK verilerine göre geçen Mart ayında Zonguldak’ta ihracat yüzde 58.7 arttı, ithalat ise yüzde 11.4 azaldı.

TÜİK, 2018 yılı Mart ayı istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Türkiye’de ihracat yüzde 7.7, ithalat ise yüzde 12.7 arttı. Zonguldak’ta ihracat yüzde 58,7 arttı, ithalat yüzde 11,4 azaldı. Karabük’te ihracat yüzde 16,1 arttı, ithalat, yüzde 41,1 arttı. Bartın’da ihracat yüzde 199,8 arttı, ithalat yüzde 28,1 arttı.
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