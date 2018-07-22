Zonguldak’ta KPSS heyecanı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) saat 10.00 itibariyle başladı. Zonguldak’ta Endüstri Meslek Lisesi’nde sınava girecek olan adaylar sınav öncesi didik didik arandı. Okulun giriş kapıları saat 10.00 itibariyle kapandı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) saat 10.00 itibariyle başladı. Zonguldak’ta Endüstri Meslek Lisesi’nde sınava girecek olan adaylar sınav öncesi didik didik arandı. Okulun giriş kapıları saat 10.00 itibariyle kapandı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Türkiye genelinde saat 10.00’da başladı. Zonguldak’ta sınava girilecek okullarda güvenlik önlemleri alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri okul girişinde üst araması yaptı. Adaylar sınav öncesi adeta didik didik arandı. Sınavın başlamasına 15 dakika kala bazı adaylar koşar adımlarla okulun yolunu tuttu. Çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ile elektronik veya mekanik cihazların sınav salonuna girişine izin verilmedi. Saatler 10.00’u gösterdiğinde ise binanın kapısı görevliler tarafından kapatıldı.

Okulu karıştıran bir aday ise sınava 5 dakika kala duyarlı bir vatandaş yardımıyla sınava gireceği okula getirildi.