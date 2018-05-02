ZONGULDAK:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:18

Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 154 bin 107 oldu

TÜİK’in Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 154 bin 107 oldu.

Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 154 bin 107 oldu
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TÜİK’in Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 154 bin 107 oldu.

TÜİK 2018 ayı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 22 milyon 462 bin 346 oldu. Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 154 bin 107 oldu. Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 66 bin 892 oldu. Bartın’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 50 bin 695 oldu.
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