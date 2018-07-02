Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 154 bin 915 oldu

TÜİK’in verilerine göre Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs sonu itibariyle 154 bin 915 oldu.

TÜİK’in verilerine göre Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs sonu itibariyle 154 bin 915 oldu.

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü Mayıs 2018 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 22 milyon 645 bin 85 oldu. Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 154 bin 915 oldu. Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 67 bin 231 oldu. Bartın’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 51 bin 10 oldu.