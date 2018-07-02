ZONGULDAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:20

Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 154 bin 915 oldu

TÜİK’in verilerine göre Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs sonu itibariyle 154 bin 915 oldu.

Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 154 bin 915 oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

TÜİK’in verilerine göre Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs sonu itibariyle 154 bin 915 oldu.

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü Mayıs 2018 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 22 milyon 645 bin 85 oldu. Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 154 bin 915 oldu. Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 67 bin 231 oldu. Bartın’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 51 bin 10 oldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku