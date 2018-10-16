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16 Ekim 2018 Salı 19:35

Zuhal öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yuman Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Zuhal Oktay Uzun, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Zuhal öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yuman Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Zuhal Oktay Uzun, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Telekom Kdz. Ereğli Şube Müdürü Kadir Uzun’un eşi ve kızları Doğa İzgi’nin annesi Zuhal Oktay Uzun (48) için bugün ilk olarak Göztepe’deki evinin önünde helallik alındı. Sevilen öğretmen için kalabalıktan helallik alınıp dua edilirken meslektaşları, öğrencileri ve yakın çevresi gözyaşlarına boğuldu. Zuhal öğretmenin cenazesi daha sonra Bozhane Camii’ne getirildi. Burada eşi Kadir Uzun ve diğer aile üyeleri tabut başında taziyeleri kabul etti. Zuhal öğretmen, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Atay, Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Murat Türken, eski Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Ercan Candan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Aksoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş ve siyaset dünyasından isimler, Kadir Uzun’un Türk Telekom şubesindeki mesai arkadaşları, merhume öğretmenin meslektaşları, öğrencileri ile aile üyeleri katıldı.
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