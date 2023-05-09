10 En İyi Kripto Para Birimi Yatırımı ve 2023'te Patlama Yapacakları

Kripto para piyasası genişliyor, yeni projeler ve coinler karşılıyor. Kimse bir sonraki boğa trendinin ne zaman başlayacağını bilemez, ancak bugünkü düşüş trendi, yatırım portföyünüze değerli ve umut vaat eden kripto varlıkları eklemek için en iyi zaman. Bugün, yatırım yapmak ve 2023'te patlamak için en iyi kripto para birimlerini listeleyeceğiz.

Yatırım için Varlık Seçmek İçin Kriterler

Yatırım için değerli bir dijital proje seçmek ve en iyi kripto para seçimi için, analiz etmelisiniz. Aşağıdaki faktörlere bakın:

Projenin özü ve uygulaması

Fiyat grafiği

Kripto para birimi için piyasa değeri

Ticaret hacmi

Bir projenin yol haritası

Ortaklar ve destekçiler

Gerçek uygulama örnekleri.



Kripto para birimi piyasa değeri, piyasaya sürülen ve dolaşımda olan tüm kripto varlıklarının toplam değerini gösteren bir rakamdır. Piyasa değerini elde etmek için, mevcut fiyatı piyasaya sürülen token veya coin sayısıyla çarpmanız gerekir. Kripto para birimleri ve değerleri genel anlamda takip edilmelidir ki ticaret yapıldığında varlıktan zararla çıkılmasın ve kazanç elde edilsin. Aksi takdirde yatırım yaptığınız fonlarınızın büyük bir kısmını bu tür varlıklarda kayıp edebilirsiniz.

Piyasa değeri ve coinlerin gerçek kullanım durumlarına dayanarak, fiyatları parantez içinde olan en umut verici ve yatırım yapılacak en iyi kripto paralar listesini yaptık:

Bitcoin ($16,9)

Ethereum ($1,27)

Solana ($13,58)

Decentraland ($0,4)

UniSwap ($5,86)

Apecoin ($3,89).

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